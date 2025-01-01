  1. الرئيسية
قائد القوة البحرية في حرس الثورة في إيران: اختبرنا صاروخاً محلي الصنع يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج..

السبت 06 ديسمبر 2025 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكّد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي رضا تنغسيري، أن مناورات “الاقتدار” التي أجرتها القوات مؤخراً أنجزت جميع أهدافها بنجاح، مشيراً إلى أن حرس الثورة كشف خلالها عن جزء من قدراته البحرية، بما في ذلك صواريخ بحرية محلية الصنع.

 

وأوضح تنغسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج، إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة.

وأضاف أن القوات ضربت أهدافاً متعدّدة في المياه، سواء تحت السطح أو على سطح البحر، وكذلك في الأجواء.

وشدّد على أن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية، وأن تلك القدرات تمكن قوات الحرس من رصد تحركات الأعداء في الخليج وتقييمها بشكل مستمر، مشيراً إلى الاستعداد التام لأي مواجهة محتملة في المنطقة.

وفي وقت سابق، شدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أنّ ظروف إيران الدفاعية حالياً “أفضل من السابق”، وأنّ ردّها على أيّ عدوان “سيكون أكثر حزماً ودقة”.

