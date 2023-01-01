"زامير" يُقر بوجود قصور استخباري سبق هجوم 7 أكتوبر : الاستخفاف بالعدو أُمُّ الخطايا وأصابنا عمى استراتيجي

القدس المحتلة / سما/



أقر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، بوجود قصور استخباري سبق هجوم “حماس” المفاجئ على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أن “الاستخفاف بالعدو أم الخطايا”.

جاء ذلك وفق ملخص له بشأن التحقيقات الداخلية للجيش في هجوم 7 أكتوبر 2023، نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقال زامير: “تحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية وحقّق بنفسه، لكن الحادث ليس مسؤولية الجيش وحده، ومن الخطأ توجيه الأضواء بالكامل إلى الجيش الإسرائيلي وحده”.

وأضاف: “للوصول إلى الحقيقة الكاملة والاستنتاجات على المستوى الوطني، يجب تشكيل لجنة مهنية خارجية وموضوعية”.

وعن “فشل 7 أكتوبر”، اعتبره زامير “منهجيا وطويل الأمد، لكن إلقاء اللوم الشخصي على القادة الذين كرسوا حياتهم للبلاد هو قرار خطير يجب ألا يتأثر بضغوط خارجية ويجب اتخاذه بعناية فائقة”.

“يديعوت أحرونوت” قالت إن زامير أقر بوجود “أوجه قصور استخبارية حرجة، والاستخبارات العسكرية لم تقدم تحذيرا ملموسا من الحرب”.

وأضاف: “عمليا، نشأ عمى استراتيجي وعملياتي، صاحبه بشعور بالتفوق الاستخباري، وقلة التواضع، وضعف في التحدي الفكري”.

وأشار إلى أن “الاستخفاف بالعدو (حماس) هو أم الخطايا”.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة وأسر إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، بحسب الحركة.

وغداة ذلك التاريخ، شنت إسرائيل إبادة جماعية في غزة وصبت جام غضبها على الفلسطينيين في القطاع، فقتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 171 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وحتى اليوم، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تحمل مسؤولية الإخفاق بالتصدي لهجوم مقاتلي حماس، رغم إقرار مسؤولين إسرائيليين بذلك، بينما تحمله المعارضة كامل المسؤولية وتطالب باستقالته.