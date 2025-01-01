  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد تفويض الاونروا لمدة ثلاث سنوات باغلبية ساحقة ..

الجمعة 05 ديسمبر 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد تفويض الاونروا لمدة ثلاث سنوات باغلبية ساحقة ..



وكالات / سما/


جددت الجمعية العامة للامم المتحدة تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" لمدة ثلاث سنوات مساء اليوم في نيويورك.
ووافقت 151 دولة على تجديد التفويض فيما عارضته 9دول وامتنعت عن التصويت 14 دولة.

وقال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني على منصة اكس " احيي التصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات.
واضاف " يعكس هذا القرار تضامنًا واسعًا من شعوب العالم مع لاجئي فلسطين موضحا أنه إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئي فلسطين في انتظار حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود.
وتابع " يجب الآن ترجمة هذا التصويت إلى التزام حقيقي وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية.

الأكثر قراءة اليوم

وفد اسرائيلي امني عالي المستوى يصل القاهرة بايعاز من نتنياهو

"الدهيني" خليفة أبو شباب يهدد من جديد

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

عناصر شرطية من غزة تتلقى تدريبات في اليونان وقبرص لحفظ الأمن في القطاع

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج..

الاحتلال يواصل خروقاته ويعتبر مقتل "ابو شباب" فشلا لمشروع الميليشيات المتعاونة

شهيدة بنيران الاحتلال في حي التفاح

الأخبار الرئيسية

IMG_2828

بعد مقتل أبو شباب.. دعوة المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بإسرائيل إلى تسليم أنفسهم فورا

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

IMG_2822

من قتل ياسر أبو شباب؟.. عشيرة أبو سنيمة تكشف الرواية في بيان رسمي

صحيفة عبرية : إسرائيل تستعد لإقامة طويلة في غزة ولبنان وسوريا والبدائل المحلية في القطاع تفشل..

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج..

الاتصالات الفلسطينية