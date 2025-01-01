الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد تفويض الاونروا لمدة ثلاث سنوات باغلبية ساحقة ..

وكالات / سما/



جددت الجمعية العامة للامم المتحدة تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" لمدة ثلاث سنوات مساء اليوم في نيويورك.

ووافقت 151 دولة على تجديد التفويض فيما عارضته 9دول وامتنعت عن التصويت 14 دولة.



وقال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني على منصة اكس " احيي التصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات.

واضاف " يعكس هذا القرار تضامنًا واسعًا من شعوب العالم مع لاجئي فلسطين موضحا أنه إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئي فلسطين في انتظار حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود.

وتابع " يجب الآن ترجمة هذا التصويت إلى التزام حقيقي وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية.