الرئيس يستجيب لمناشدة طلبة الثانوية العامة من غزة بإعفائهم من رسوم تصديق الشهادات

الجمعة 05 ديسمبر 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستجيب لمناشدة طلبة الثانوية العامة من غزة بإعفائهم من رسوم تصديق الشهادات



رام الله/سما/

استجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناشدة طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة، بإعفائهم من رسوم تصديق الشهادات.

وأوعز سيادته، لرئيس الوزراء، بإعفاء طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة من رسوم تصديق الشهادات للعام الحالي.

ووجه طلبة الثانوية العامة في غزة رسالة مناشدة للسيد الرئيس جاء فيها: "نضع بين أيديكم نداء عاجلا من طلاب الثانوية العامة في غزة الساعين للتسجيل في منح خارجية، لكنهم يصطدمون بارتفاع رسوم تصديق الشهادات عبر المكاتب والوسطاء، في وقت يمر فيه أهل غزة بظروف قاسية، نرجو منكم إصدار قرار بإلغاء الرسوم أو تخفيضها".

