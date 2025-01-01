الرئيس يستجيب لمناشدة طلبة الثانوية العامة من غزة بإعفائهم من رسوم تصديق الشهادات

رام الله/سما/

استجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناشدة طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة، بإعفائهم من رسوم تصديق الشهادات.

وأوعز سيادته، لرئيس الوزراء، بإعفاء طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة من رسوم تصديق الشهادات للعام الحالي.

ووجه طلبة الثانوية العامة في غزة رسالة مناشدة للسيد الرئيس جاء فيها: "نضع بين أيديكم نداء عاجلا من طلاب الثانوية العامة في غزة الساعين للتسجيل في منح خارجية، لكنهم يصطدمون بارتفاع رسوم تصديق الشهادات عبر المكاتب والوسطاء، في وقت يمر فيه أهل غزة بظروف قاسية، نرجو منكم إصدار قرار بإلغاء الرسوم أو تخفيضها".