الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي

رام الله/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، من بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وعضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين موسى حديد، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وهنأ سيادته، أبناء شعبنا الفلسطيني، والكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي خاصة، بحلول الأعياد المباركة، متمنيا أن تحل علينا هذه الأعياد المباركة، وقد رُفع ظلم الاحتلال عن الشعب الفلسطيني بتحقيق حريته وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.