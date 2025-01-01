رام الله : الاحتلال يصادر أعمدة حجرية أثرية في المزرعة الشرقية

  1. الرئيسية
رام الله/سما/

اقتحمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله، وصادرت أعمدة حجرية أثرية كانت موجودة في منطقة البرج.

وأفاد الأهالي بأن القوّات حاصرت الموقع قبل أن تُقدم على تحميل الأعمدة بالحافلات العسكرية ونقلها إلى جهة غير معلومة.

وأكّدت جهات محلية وحقوقية أنّ الأعمدة المصادَرة تُعد جزءًا من الإرث التاريخي للمنطقة، وأنها كانت شاهدة على حقب قديمة تمتد لآلاف السنين.

وأوضحت أن هذا الاقتحام وما رافقه من عمليات مصادرة يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المعالم الأثرية الفلسطينية، وتهدف إلى طمس الهوية الوطنية وتزييف الرواية التاريخية في الضفة الغربية.

وأشار ممثلو المؤسسات المختصة بالتراث الثقافي إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تقتصر على سرقة الممتلكات التاريخية فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأهالي على حماية إرثهم الحضاري والحفاظ على مواقعهم الأثرية. كما دعوا المنظمات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف المستمر الذي تتعرض له الممتلكات الثقافية الفلسطينية.

ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواقع التاريخية والأثرية في مختلف محافظات الضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع جديد يمحو معالم الأرض وحقوق سكانها الأصليين.

