  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال جنين

الجمعة 05 ديسمبر 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال جنين



جنين/سما/

أصيب مواطن بجروح ورضوض، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، على حاجز برطعة العسكري شمال جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن مواطنا يبلغ من العمر (57 عاما) أصيب باعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح، على حاجز برطعة، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة برطعة، وداهمت عددا من المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في البلدة، وسرقت مبالغ مالية من المنازل التي تمت مداهمتها وتفتيشها، إضافة الى تسجيل خراب مادي كبير في تلك المنازل، جراء تحطيم الجنود لمقتنياتها.

الأكثر قراءة اليوم

وفد اسرائيلي امني عالي المستوى يصل القاهرة بايعاز من نتنياهو

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

عناصر شرطية من غزة تتلقى تدريبات في اليونان وقبرص لحفظ الأمن في القطاع

شهيدة بنيران الاحتلال في حي التفاح

الاحتلال يواصل خروقاته ويعتبر مقتل "ابو شباب" فشلا لمشروع الميليشيات المتعاونة

مسؤول اميركي : ترامب يخطط لمنطقة اقتصادية بين لبنان وإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا للسفن الحربية الأميركية أثناء مناورات في الخليج

الأخبار الرئيسية

IMG_2828

بعد مقتل أبو شباب.. دعوة المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بإسرائيل إلى تسليم أنفسهم فورا

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

IMG_2822

من قتل ياسر أبو شباب؟.. عشيرة أبو سنيمة تكشف الرواية في بيان رسمي

صحيفة عبرية : إسرائيل تستعد لإقامة طويلة في غزة ولبنان وسوريا والبدائل المحلية في القطاع تفشل..

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج..

الاتصالات الفلسطينية