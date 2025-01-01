إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال جنين

جنين/سما/

أصيب مواطن بجروح ورضوض، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، على حاجز برطعة العسكري شمال جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن مواطنا يبلغ من العمر (57 عاما) أصيب باعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح، على حاجز برطعة، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة برطعة، وداهمت عددا من المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في البلدة، وسرقت مبالغ مالية من المنازل التي تمت مداهمتها وتفتيشها، إضافة الى تسجيل خراب مادي كبير في تلك المنازل، جراء تحطيم الجنود لمقتنياتها.