فلسطينية من قطاع غزة.. أروى الريس أول عربية فلسطينية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة أكسفورد

الجمعة 05 ديسمبر 2025 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن /وكالات/


انتُخبت الطالبة الفلسطينية، أروى حنين الريس، رئيسةً لاتحاد الطلاب في جامعة أكسفورد لعام 2026، لتصبح أول فلسطينية وعربية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.
  وتدرس أروى تخصص الفلسفة والسياسة والاقتصاد في كلية سانت إدموند هول، وقد اعتبرت فوزها خطوة تعكس حضور الطلبة الفلسطينيين ودورهم المتزايد في الجامعات العالمية.
  وحصلت الطالبة على 757 صوتًا في الجولة الأولى، مُتقدمة بفارق يقارب 150 صوتًا عن منافستها ليزا باركوفا،، وشهدت الانتخابات مشاركة 1528 طالبًا/ة، وهو معدل حضور أعلى بكثير مقارنة بالفصل السابق، ما يعكس حماس الطلاب/ات للمشاركة وتنافسية المشهد السياسي داخل الاتحاد.
   “أشعر بالامتنان والتواضع أمام الثقة التي منحني إياها أعضاء الاتحاد وفريقي. أشكر كل من وضعوا خلافاتهم جانبًا وتعاونوا من أجل رؤية مشتركة لهذا الاتحاد الذي نحبه جميعًا. أتطلع لخدمة أعضاء الجمعية خلال فصل ترينيتي 2026.” هكذا صرحت أروى الريس في مقابلتها مع صحيفة The Oxford Student.

غزة حاضرة في أكسفورد
وقالت أروى في بيانها الانتخابي، واصفة اتحاد أكسفورد بأنه” المكان الوحيد الذي لا ينبغي أن تتوافر فيه فقط حماية حرية التعبير، بل تُشجع” وأضافت أنها كطالبة ” نشأت في غزة فيما كانت أسرتها تواجه معاناة لا توصف.”
وتعهدت الطالبة المنتخبة لرئاسة الاتحاد على تعزيز الشفافية داخل الاتحاد والدفاع عن حرية النقاش.
   وشاركت أروى في إنتاج فيلم وثائقي بعنوان” قلب الاحتجاج” يوثق موجة التظاهرات المؤيدة لفلسطين التي اجتاحت لندن عقب حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023.
  وقد سبق وصرح فريق عمل الفيلم ” أنه أنجز بميزانية صفرية وبمشاركة 5 أشخاص يؤمنون بما يجري منذ نكبة 1948″ وكانت أروي إحدى المشاركات في الفيلم.
  يعكس انتخاب أروى الريس رئيسة لاتحاد طلبة أكسفورد قدرة الشباب الفلسطيني على التميز والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية العالمية. كما يبرز أهمية الجمع بين الخبرة المؤسسية والرؤية التجديدية لضمان استقرار الاتحاد وتعزيز سمعته.

انتخابات صعبة للاتحاد بعد سلسلة أزمات
وشهد اتحاد أكسفورد خلال الأشهر الماضية واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا في تاريخه الحديث، بعد جدل واسع أثارته تصريحات الرئيس المنتخب السابق جورج أباراونيي عقب مقتل الناشط المتطرف الأمريكي تشارلي كيرك، وما تبع ذلك من تصويت بحجب الثقة عنه قبل أن تُجرى انتخابات جديدة أسفرت عن فوز الطالبة أروى حنين الريّس برئاسة الاتحاد للفصل الدراسي ترينيتي 2026.

