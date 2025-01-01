إيرلندا وإسبانيا وهولندا تعلق مشاركتها في يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

وكالات / سما/

أعلنت محطات البث الوطنية في إيرلندا وإسبانيا وهولندا، أنها ستقاطع مسابقة يوروفيجن 2026 بعد أن قرر اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة المقبلة.

وكانت هذه الدول من بين عدة جهات طالبت باستبعاد إسرائيل على خلفية الخسائر الإنسانية الكبيرة في غزة، واتهامات بممارسات تصويت غير عادلة.

ووفقا لعديد الصحف البريطانية، فقد تم التصويت في اجتماع الجمعية العامة نصف السنوي لاتحاد البث الأوروبي على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من تأثير الحكومات على نتائج التصويت، لكن لم يُجر تصويت منفصل بشأن مشاركة إسرائيل.

ورغم هذه الإصلاحات، أعلنت الدول الثلاث مقاطعتها، معتبرة أن القرار لا يعكس القيم الأخلاقية التي يجب أن تستند إليها المسابقة.