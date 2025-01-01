“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

وكالات / سما/

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة، وكشف الهيكلية الجديدة المزعومة لحكم القطاع، وفق ما أكدته مصادر أمريكية وغربية لموقع أكسيوس.

ملامح المرحلة الثانية

وبحسب ما ورد، تشمل المرحلة المقبلة انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من غزة، وانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار (ISF)، وتفعيل هيكلية حكم جديدة بقيادة “مجلس السلام” برئاسة ترامب.

ويشير أكسيوس إلى أن مجلس الأمن الدولي صادق مؤخرًا على تشكيل القوة الدولية ومجلس السلام، وأن واشنطن تعمل على استكمال التفاصيل النهائية تمهيدًا للإعلان خلال أسبوعين أو ثلاثة.

الهيكلية المقترحة لحكم غزة

ويتكون مجلس السلام من نحو عشرة قادة من دول عربية وغربية، ويقوده ترامب بشكل مباشر، وفقًا لأكسيوس.

ويضمّ المجلس التنفيذي الدولي توني بلير، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، إلى جانب حكومة فلسطينية تكنوقراطية: تضمّ 12–15 شخصية تتمتع بخبرات إدارية واقتصادية، دون أي انتماء لحركتي حماس أو فتح أو أي تنظيم سياسي.

وأشار مصدر مطّلع لـ”أكسيوس” إلى أن قائمة الترشيحات الأولية ضمّت 25 اسمًا، استُبعد نحو نصفهم “بعد التدقيق”.

وتعمل واشنطن على التوصل إلى توافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول إقليمية بشأن تركيبة هذه الحكومة.

القوة الدولية ودورها

وقال موقع أكسيوس إن 10 دول بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا تستعدّ لإرسال قوات ضمن ISF، التي ستنتشر في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يسمح بانسحاب إضافي لقوات الاحتلال.

وستنُفّذ مهام القوة بالتنسيق مع الحكومة التكنوقراطية، وبالتعاون مع إسرائيل ومصر.

مفاوضات مع حماس

تكشف مصادر أكسيوس أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تجري مفاوضات مع حماس حول اتفاق يشمل تخلي الحركة عن الحكم في غزة، والشروع في عملية نزع السلاح تدريجيًا.

وتنصّ المقترحات على تسليم الأسلحة الثقيلة أولًا، ثم البدء بتفكيك الأسلحة الخفيفة.

وفي حين تبدي مصر وقطر تفاؤلًا، يبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقل قناعة بجدوى هذا المسار، رغم إظهار استعداد “لمنحه فرصة”، وفقًا للموقع.

مرحلة الحسم

تسعى واشنطن والوسطاء إلى استكمال الترتيبات كافة قبل طرح الاتفاق بصيغته النهائية على حماس. وتقوم “المعادلة الأساسية”، كما يصفها مصدر غربي لـ”أكسيوس”، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل خروج حماس من السلطة.

موقف البيت الأبيض

وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الإدارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة إعلانات بشأن مجلس السلام وخطوات تنفيذ خطة غزة.

وأضاف: “تعمل إدارة ترامب وشركاؤها على تنفيذ الخطة التاريخية ذات النقاط العشرين، لضمان الأمن والازدهار للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها”.