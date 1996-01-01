ريمونتادا" تاريخية أمام نسور قرطاج تقرب الفدائي من الدور الثاني من كأس العرب

الدوحة / سما /

قلب منتخبنا الوطني، مساء امس الخميس، تأخره امام شقيقه التونسي بهدفين نظيفين الى تعادل مستحق في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

واستحق الفدائي الرهيب هذا التعادل العادل وكان أقرب للفوز من نسور قرطاج، ليرتقي وبجدارة لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، اما منتخب تونس فتحصل على أول نقاطه ليرتقي للمركز الثالث مؤقتا.

مرة اخرى أثبت منتخبنا الوطني انه منافس شرس ولن يكون لقمة سائغة في مجموعته المونديالية التي تضم قطر وتونس، وانه جاء لحجز إحدى بطاقتي المجموعة والتأهل للدور الثاني من البطولة العربية لأول مرة بتاريخه.

سجل هدفي منتخبنا الوطني حامد حمدان في الدقيقة 61، وزيد قنبر في الدقيقة 85، فيما سجل للمنتخب التونسي عمر العيوني في الدقيقة 16، وفراس شواط في الدقيقة 51.

وتقام المباراة الثانية في ذات المجموعة في وقت لاحق اليوم، وتجمع قطر مع سوريا على استاد خليفة الدولي.

وكانت الجولة الأولى شهدت خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري بهدف دون رد، وبذات النتيجة تغلب منتخبنا على نظيره القطري.

جاءت انطلاقة اللقاء سريعة من كلا المنتخبين، خاصة من جانب المنتخب التونسي الذي بادر في تهديد مرمى الفدائي عند الدقيقة التاسعة حينما سدد حمزة الجلاصي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تألق رامي حمادة في التصدي لها.

جاءت أولى المحاولات الخطيرة لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 36 عندما سدد لاعبه حامد حمدان كرة قوية مرت بجوار المرمى بعد أن فشل زميله محمد صالح في تلقيها وإدخالها الشباك.

وتواصلت المحاولات من الجانبين لكن دون خطورة تذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب التونسي ليفرض سيطرته على مجريات اللعب وتمكن من إضافة الهدف الثاني عندما مرر محمد علي بن رمضان كرة بينية على الجانب الأيمن للمنطقة نحو فراس شواط الذي سددها بدوره قوية في الشباك ولم يتمكن رامي حمادة حارس منتخبنا من التصدي لها، معلنا عن ثاني الأهداف لمنتخب تونس.

وحاول منتخبنا الوطني العودة في النتيجة من خلال توغلات مصعب البطاط ووجدي محمد، ليتمكن إثرها حامد حمدان من تسجيل الهدف الأول بصورة رائعة بعد كرة مرتدة من ياسين مرياح سددها حمدان بقوة في شباك أيمن دحمان حارس مرمى منتخب تونس معلنا عن أول الأهداف لمنتخب فلسطين في الدقيقة 61.

هذا الهدف منح الفدائي دفعة معنوية قوية وجعله يقود العديد من المحاولات الهجومية سعيا لتسجيل هدف التعادل لكن دفاع منتخب تونس نجح في عرقلة أغلب هذه المحاولات.

وفي الدقيقة 85 تمكن الفدائي من تعديل النتيجة وإضافة الهدف الثاني بعد هجمة قوية قادها محمد صالح وتلقى الكرة زيد قنبر وسددها بقوة في شباك منتخب تونس معلنا عن ثاني الأهداف لفلسطين.

وفي الدقيقة 88 أضاع إسماعيل غربي فرصة هدف ثالث لتونس بعد تسديدة قوية نجح حارس منتخبنا الرائع والمتألق في البطولة رامي حمادة في إبعادها.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي قطر مع تونس على استاد البيت، وسوريا مع فلسطين على استاد المدينة التعليمية.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.