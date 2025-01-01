الطقس: أجواء صافية جافة ومغبرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف دافئا جافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا وجافا حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ونبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الأرصاد، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت ويوم الأحد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.