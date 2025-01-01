مصر تطالب اسرائيل بإدخال منازل متنقلة إلى قطاع غزة ..

غزة/سما/

كشفت مصادر مصرية أن الوفد الإسرائيلي الذي غادر القاهرة مساء الخميس بحث مع المسؤولين المصريين تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما طلبت القاهرة السماح بإدخال منازل متنقلة (كرافانات) لإيواء الفلسطينيين في ظل قسوة الشتاء والأمطار.

بحسب المصادر المصرية، ناقش الجانبان تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، وسط توقعات بإعلان أميركي وشيك خلال أسبوعين فقط عن تشكيل اللجنة التي ستتولى إدارة القطاع، في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات المرتقبة في المشهد الغزي.

وأكدت المصادر المصرية أن الوفد الإسرائيلي لم يبحث إعادة فتح معبر رفح، مشيرةً إلى أن القاهرة تشترط فتحه لحركة الغزيين في الاتجاهين، لا لخروجهم فقط كما تطرح إسرائيل. وشددت مصر على الالتزام بخطة ترامب الخاصة بمرور المسافرين ذهابًا وإيابًا، تجنّبا لأي خطوة قد تُفسر كإسهام في تهجير سكان القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية ان قطاع غزة أستقبل اليوم 6 شاحنات للوقود عبر معبري كوسوفيم ومحور فلادلفيا.