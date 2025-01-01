الاحتلال يواصل خروقاته ويعتبر مقتل "ابو شباب" فشلا لمشروع الميليشيات المتعاونة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 56 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة.

وشكل مقتل ياسر ابو شباب قائد ما يسمى بالقوات الشعبية صدمة في الأوساط الاسرائيلية التي اعتبرته فشلا لمشروع المليشيات المتعاونة معها.

ورغم عدم صدور رواية رسمية حول ظروف مقتل ابو شباب إلا أن الفصائل الفلسطينية أشادت بتصفيته .

وفي سياق منفصل استشهد مواطنة اصيب عدد آخر اثر تواصل القصف على حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهدت المواطنة سمر الشرباصي اثر قصف اسرائيلي في حي التفاح الذي تتقدم فيه دبابات الاحتلال.

وفجر اليوم نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية على حي التفاح مع استمرار إطلاق النار من الدبابات الاسرائيلية.

وفتحت آليات الإحتلال نيران رشاشاتها شمالي مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانا كثيفة في المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقا الزوارق الحربية الاسرائيلية نيرانها على ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة ثمانية شهداء، ستة منهم جدد وشهيدان انتشال اضافة الى ١٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣٦٦ شهيد و ٩٣٨ مصاب فيما جرى انتشال ٦١٩ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧٠١٢٥ شهيدًا ١٧١٠١٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.