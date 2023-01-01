  1. الرئيسية
شهيدة بنيران الاحتلال في حي التفاح

الخميس 04 ديسمبر 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة .

وأكدت مصادر محلية، استشهاد مواطنة وعدد الإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، مقتل 366 فلسطينيا وإصابة 938 جراء خروقات الجيش الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بغزة، وتواصل خروقاتها للاتفاق الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء (6 جدد و2 انتشال) و16 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ "إجمالي الشهداء 366، والإصابات 938، وحالات الانتشال 619"، وفق البيان.

وإجمالا، بحسب الوزارة "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و125 شهيدا، و171 ألفًا و15 إصابة" منذ بدء الإبادة.

