وفد اسرائيلي امني عالي المستوى يصل القاهرة بايعاز من نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية،مساء اليوم الخميس، انه وبتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، غادر وفدٌ صباح اليوم إلى القاهرة، برئاسة منسق جهاز الأمن الإسرائيلي، العميد (احتياط) غال هيرش، الذي أجرى محادثات مع الوسطاء بهدف ضمان جثة الاسير الإسرائيلي الأخير، اللواء راني جويلي.

وضم الوفد الإسرائيلي أيضًا مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد. وفي ختام المحادثات، تم الاتفاق على تكثيف الجهود وسرعة إنجاز مهمة جهاز الأمن الإسرائيلي بإعادة الجثمان الااخير.

وكانت حماس قد سلمت يوم امس جثة اسير إسرائيلي عثرت عليه في بيت لاهيا واعلنت الحركة اليوم التزامها باتفاق وقف اطلاق النار وأنها تجري عمليات بحث كبير للعثور على الجثة الاخيرة .