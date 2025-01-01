  1. الرئيسية
غارات اسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان بزعم أنها مواقع تابعة لـ”حزب الله”

الخميس 04 ديسمبر 2025 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات اسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان بزعم أنها مواقع تابعة لـ”حزب الله”



سما / وكالات /

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على بلدتين في جنوب لبنان إثر توجيه إنذارات بالإخلاء الفوري للسكان بدعوى مهاجمة “أهداف لحزب الله”.

وهذا أول هجوم كبير من إسرائيل على لبنان مرفوق بإنذارات إخلاء منذ زيارة بابا الفاتيكان إلى البلاد قبل أيام، وبعد ساعات من اجتماعات ممثلين عن الجانبين بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان تحت رعاية الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي “استهدف بلدة محرونة” بقضاء صور.
وأضافت في خبر لاحق، أن مقاتلة إسرائيلية شنت “غارة على المبنى المهدد من قوات الاحتلال بالإخلاء في بلدة جباع” بقضاء النبطية .
وأوضحت أن “المبنى المستهدف يقع وسط حي سكني مكتظ، وقد دمّر بالكامل، إضافة إلى أضرار كبيرة في المحيط.

من جهته، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن الجيش “يهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان”، وفق ادعائه.
وفي تدوينة سابقة قال أدرعي: “سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان”.
وأرفق إنذاره بخريطتين لموقعين في قريتي جباع ومحرونة، وأنذر المواطنين بـ”الابتعاد عن الموقعين”.

