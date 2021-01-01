نتنياهو يعلن تعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيسا للموساد خلفا لـ"برنيع"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين سكرتيره العسكري لرئاسة الموساد.

وسيخلف غوفمان ديدي برنياع عند انتهاء ولايته بعد بضعة أشهر.

وتولى ديفيد (ديدي) برنياع منصبه كرئيس للموساد في حزيران / يونيو 2021. تبلغ مدة ولاية رئيس الموساد العادية 4 سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة عام إضافي، وفقًا لقرار رئيس الوزراء. بناءً على مدة ولاية عادية مدتها 4 سنوات، كان تاريخ انتهاء ولاية ديدي برنياع المتوقع هو 1 حزيران / يونيو 2025. اعتبارًا من هذه الأيام، يقضي برنياع فترة ولاية ممتدة فعليًا، حيث تجاوز بالفعل علامة الـ 4 سنوات. يعتمد استمراره في منصبه بعد هذه الفترة على قرار الحكومة والشروط المحددة عند تمديد ولايته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد الحديث في المؤسسة الأمنية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقدر عاليا برنياع وعمله في مختلف المجالات - خاصة في ضوء الإنجازات في لبنان وإيران - ينوي تعيين سكرتيره العسكري رئيسا جديدا للموساد.

كان الجنرال غوفمان سابقًا قائدًا للكتيبة 75، وقائدًا للواء عتصيون الإقليمي، وقائدًا للواء المدرعات السابع، وقائدًا لفرقة باشان، وقائدًا لمركز التدريب البري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تسيليم، ومنذ أيار / مايو 2024، يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء نتنياهو.

وشارك في بناء الآلية الإنسانية لتوزيع الغذاء في قطاع غزة.