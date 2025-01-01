على الحدود مع مصر.. رئيس الأركان الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتحديات استراتيجية

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته على حدود مصر والأردن تحسبا لأي تطورات أمنية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش يتعامل مع سيناريوهات قد تتحول فيها التهديدات التكتيكية إلى تحديات استراتيجية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، راف ألوف إيل زمير، قام مساء الأربعاء بزيارة ميدانية إلى لواء 80 على الحدود الإسرائيلية-المصرية، حيث تفقد الجهود المبذولة لمواجهة تهديد الطائرات المُسيرة التي قد تُستخدم كقناة لتهريب أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات وقذائف مضادة للدبابات إلى بلدات عربية داخل إسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت "معاريف" إلى أن زمير شدد خلال زيارته على أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات على سبع جبهات قتالية ذات كثافة عالية، إضافة إلى جبهات أخرى ذات إمكانات تفجيرية، مثل الحدود مع مصر والأردن.

وقال رئيس الأركان: "نحن نعمل في جميع الساحات، القريبة والبعيدة، لمواجهة تهديدات معقدة تتطور أمامنا. نحن نعيد تشكيل الحدود الغربية، ونبني قوة وقدرات دفاعية صلبة – ولن نسمح بتصاعد التهديدات على حدودنا. يجب أن نكون مستعدين على كل حدود وعلى كل جبهة لأي هجوم إرهابي مفاجئ قد يواجهنا، وفي الوقت نفسه نواصل تطوير الدفاعات في الجبهة، ونعززها حيثما يلزم، ونضمن جاهزية القوات في كل وقت. منهجيتنا واضحة وتطبق هنا في لواء 80: إحباط كل تهديد منذ بدايته. لا يوجد تراجع – بل مبادرة".

وأكدت الصحيفة أن زمير أجرى خلال الزيارة تقييمًا ميدانيًا مع القادة، وبحث معهم تحديات الجبهة، بما في ذلك التصدي لخطر الطائرات المُسيرة وتعزيز مفهوم الدفاع عن مستوطنات فتح نتسانا.



كما التقى زمير بجنود وحدات الدبابات العاملين في المنطقة، وعبّر عن تقديره لجهودهم ومساهمتهم في أمن المستوطنات، مشدّدًا على أن جاهزية القوات تشكل عنصرا محوريا في قدرة الجيش على إحباط التهديدات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت "معاريف" أن زمير التقى أيضًا برؤساء المجالس المحلية في المنطقة، وشكرهم على تعاونهم ودعمهم لأنظمة الأمن، مؤكدًا أن الجيش سيواصل تعزيز الدفاعات في المنطقة وتحسين الاستجابة العملياتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال إن تطوير منظومة الليزر "أور إيتان" اكتمل، وإنهم يستعدون لتسليم أول قدرة تشغيلية للجيش الإسرائيلي بنهاية الشهر الجاري.

وخلص التقرير إلى أن زمير لفت إلى أن الجيش يعمل في جميع الساحات لمواجهة التهديدات المتطورة، ويبني قوة مستدامة من خلال تشكيل لواء 96 وكتائب جديدة للدفاع عن الحدود، مؤكدًا أن "الاستقرار في النقب مرتبط مباشرة بالاستيطان والجهود الميدانية للقوات"، وشدد على التزام الجيش بمواصلة تعزيز مكونات الدفاع وتعزيز العلاقة مع المستوطنات المحلية.