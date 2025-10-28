العراق يصنف "حزب الله" و"الحوثيين" كتنظيمات إرهابية ويقرر تجميد أصولهما المالية

بغداد/وكالات/

قرر العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"حزب الله" اللبناني وحركة "أنصار الله- الحوثيين" لمشاركتهم في "ارتكاب عمل إرهابي"، وفق ما نشرته جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية.

ونشرت الصحيفة العراقية قرارا صادرا عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" يحمل الرقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الارهابيين" لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:

تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

القرار صدر بناء على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (39 لسنة 2015) وأحكام المادة (10/ثالثاً) من "نظام تجميد أموال الإرهابيين".



ونص القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها يوم (22 أكتوبر 2025)، على: "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص والكيانات الماليزية".



تبدأ قائمة الكيانات بالتسلسل 1 "الجماعة الإسلامية" وتنتهي بالتسلسل 24 "القاعدة".

