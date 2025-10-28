  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العراق يصنف "حزب الله" و"الحوثيين" كتنظيمات إرهابية ويقرر تجميد أصولهما المالية

الخميس 04 ديسمبر 2025 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يصنف "حزب الله" و"الحوثيين" كتنظيمات إرهابية ويقرر تجميد أصولهما المالية



بغداد/وكالات/

 قرر العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"حزب الله" اللبناني وحركة "أنصار الله- الحوثيين" لمشاركتهم في "ارتكاب عمل إرهابي"، وفق ما نشرته جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية.

ونشرت الصحيفة العراقية قرارا صادرا عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" يحمل الرقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الارهابيين" لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:

تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

القرار صدر بناء على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (39 لسنة 2015) وأحكام المادة (10/ثالثاً) من "نظام تجميد أموال الإرهابيين".

ونص القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها يوم (22 أكتوبر 2025)، على: "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص والكيانات الماليزية".

تبدأ قائمة الكيانات بالتسلسل 1 "الجماعة الإسلامية" وتنتهي بالتسلسل 24 "القاعدة".

يتبع..

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر من تصعيد.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في اشتباك مع المقاومة شرق رفح.

تحقيق لـ”سي إن إن” يكشف ما وراء جثث مُجرَّفة ومقابر بلا علامات في غزة

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

يديعوت : مشروع قانون اسرائيلي جديد لمحاكمة معتقلي "النخبة"

وثيقة تكشف : نتنياهو يدعم انتشار البؤر الاستيطانية وإرهاب المستوطنين بالمناطق C

غوتيريش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

ليس اجتهاداً بل خطيئة تستحق المحاسبة .. إبراهيم ابراش

الأخبار الرئيسية

ترامب: المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة ستخضع للتعديل

20251128183853afpp-afp_86hu763.h-730x438

أكسيوس: ترامب يخطط لمنطقة اقتصادية بين لبنان وإسرائيل خالية من “حزب الله” والأسلحة الثقيلة

مصر تحذر: فتح معبر رفح من طرف واحد خط أحمر ويمس باتفاقية السلام

إسرائيل تعلن استلامها جثة الرهينة التايلاندي من غزة

8d925bd3-91ea-4921-9a95-830b833f5b89

6 شهداء في قصف اسرائيلي يستهدف خيام النازحين بالمواصي خان يونس

الاتصالات الفلسطينية