خيار مثير للجدل.. ألمانيا تفتح أبوابها لحمير غزة وتغلقها أمام أطفالها!

الخميس 04 ديسمبر 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أفادت تقارير إعلامية بأن ألمانيا استقبلت 8 حمير من قطاع غزة، بينما تواصل رفض علاج الأطفال الجرحى من القطاع.

ونقلت منصة "إن دي-أكتويل" الإخبارية عن جمعية إسرائيلية تسمى "ملاذ للبداية الجديدة" قولها إنها أخلت هذه الحمير جوا إلى ألمانيا عبر بلجيكا.

ووفقا للتقرير، تم نقل 4 من الحمير إلى حديقة حيوانات أوبنهايم في ولاية راينلاند-بفالتس، بينما تم إيواء الأربعة الأخرى في مزرعة "باليرمان رانتش" في ولاية سكسونيا السفلى. وذكرت الجمعية الإسرائيلية أنها أخلت نحو 600 حمار من غزة منذ بداية الحرب، وهو إجراء يراه بعض الخبراء منتقدا لأنه يحرم السكان المحليين من وسيلة نقل مهمة.

من جهة أخرى، حافظت الحكومة الاتحادية الألمانية على موقفها الرافض لعلاج الأطفال الجرحى من غزة في مستشفيات ألمانيا، على الرغم من مبادرات بلدية محلية تدعو إلى ذلك.

وأشارت الحكومة إلى تفضيلها تقديم المساعدة الطبية في الموقع أو في البلدان المجاورة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن آلاف الأطفال في غزة ما زالوا ينتظرون الحصول على رعاية طبية ملائمة.

وفي هذا السياق، انتقدت النائبة عن حزب اليسار كلارا بينغر موقف الحكومة الألمانية، معتبرة أن رفض دخول الأطفال المصابين بحجج أمنية واهية يمثل إهمالا للحقوق الإنسانية الأساسية. وأكدت بينغر أن تدمير البنية التحتية الطبية في غزة يجعل من المستحيل تنفيذ مقترح الائتلاف الحكومي القاضي بتقديم المساعدة داخل القطاع.

