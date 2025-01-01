  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملثمون يحملون أعلامًا إسرائيلية يتسللون إلى محيط سفارة فلسطين في لندن

الخميس 04 ديسمبر 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملثمون يحملون أعلامًا إسرائيلية يتسللون إلى محيط سفارة فلسطين في لندن



القدس المحتلة/سما/

أعلنت السفارة الفلسطينية في لندن، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، أن مجموعة من الأفراد الملثمين الذين كانوا يحملون أعلامًا إسرائيلية اعتدوا على مبنى السفارة.

وذكرت السفارة أن الهجوم وقع عند الساعة 13:43 بعد الظهر حيث قام المعتدون بالتسلل إلى محيط المبنى والتسبب بأعمال تخريب، مشيرةً إلى أنها طلبت رسميًا من السلطات البريطانية توفير حماية فورية وشاملة لمقرها ولطاقمها.

ودعت إلى فتح تحقيق كامل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت السفارة أن مثل هذه الأفعال لن تثنيها عن مواصلة عملها وتعزيز العلاقات الفلسطينية – البريطانية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا الاعتداء بعد نحو شهرين من اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة شكلت تحولًا في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر من تصعيد.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في اشتباك مع المقاومة شرق رفح.

تحقيق لـ”سي إن إن” يكشف ما وراء جثث مُجرَّفة ومقابر بلا علامات في غزة

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

يديعوت : مشروع قانون اسرائيلي جديد لمحاكمة معتقلي "النخبة"

وثيقة تكشف : نتنياهو يدعم انتشار البؤر الاستيطانية وإرهاب المستوطنين بالمناطق C

غوتيريش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

ليس اجتهاداً بل خطيئة تستحق المحاسبة .. إبراهيم ابراش

الأخبار الرئيسية

مصر تحذر: فتح معبر رفح من طرف واحد خط أحمر ويمس باتفاقية السلام

إسرائيل تعلن استلامها جثة الرهينة التايلاندي من غزة

8d925bd3-91ea-4921-9a95-830b833f5b89

6 شهداء في قصف اسرائيلي يستهدف خيام النازحين بالمواصي خان يونس

حماس تحذر من تصعيد.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في اشتباك مع المقاومة شرق رفح.

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

الاتصالات الفلسطينية