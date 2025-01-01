ملثمون يحملون أعلامًا إسرائيلية يتسللون إلى محيط سفارة فلسطين في لندن

القدس المحتلة/سما/

أعلنت السفارة الفلسطينية في لندن، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، أن مجموعة من الأفراد الملثمين الذين كانوا يحملون أعلامًا إسرائيلية اعتدوا على مبنى السفارة.

وذكرت السفارة أن الهجوم وقع عند الساعة 13:43 بعد الظهر حيث قام المعتدون بالتسلل إلى محيط المبنى والتسبب بأعمال تخريب، مشيرةً إلى أنها طلبت رسميًا من السلطات البريطانية توفير حماية فورية وشاملة لمقرها ولطاقمها.

ودعت إلى فتح تحقيق كامل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت السفارة أن مثل هذه الأفعال لن تثنيها عن مواصلة عملها وتعزيز العلاقات الفلسطينية – البريطانية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا الاعتداء بعد نحو شهرين من اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة شكلت تحولًا في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية.