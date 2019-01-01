انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تشرين أول

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 7.48% خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بشهر أيلول 2025، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 85.72 خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بـ 92.65 خلال شهر أيلول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة مع الشهر السابق

سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 10.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 7.59% خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات التبغ، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنسوجات.

سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ولفت الإحصاء، إلى أنه بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر تشرين أول 2025.