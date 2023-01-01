نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات زهران ممداني بتوقيفه

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك، رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالًا لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو، في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى ديلبوك الذي تنظمه صحيفة “نيويورك تايمز”: “نعم، سآتي إلى نيويورك”.

وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى للتحدث مع ممداني، أجاب الزعيم الإسرائيلي: “إذا غيّر رأيه وقال إن لدينا الحق في الوجود، فإن ذلك سيكون بداية جيدة لمحادثة”.

وقال ممداني، الاشتراكي الديموقراطي الذي سيكون أول رئيس بلدية مسلم ومن جنوب آسيا لنيويورك، مرارًا إنه يدعم حق إسرائيل في الوجود.

لكنه امتنع عن القول إن إسرائيل لديها الحق في أن تكون دولة يهودية، مشددًا على أنه لا ينبغي لأي دولة أن يكون لديها “تسلسل هرمي للمواطنة” على أساس الدين أو عوامل أخرى.

وتعهّد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ أوامر توقيف القادة المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، ومن هؤلاء نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، العام الماضي، أن لديها حججًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو قد يكون مسؤولًا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب الإسرائيلية في غزة عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

من جهتها، نددت إسرائيل بهذه الاتهامات، علمًا أن إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا من بين الدول التي رفضت الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم تصريحات زهران ممداني، فإن توقيف بنيامين نتانياهو يُعد مستبعدًا، وسط تشكيك في صلاحيته كرئيس بلدية لتنفيذ خطوة مماثلة.

وتنفرد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بملف التعامل مع الهجرة، كما دافعت إدارة الرئيس دونالد ترامب بقوة عن إسرائيل، حتى أنها فرضت عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

ونيويورك موطن لأكبر عدد من اليهود خارج إسرائيل، كما أنها تستضيف مقر الأمم المتحدة، حيث يحضر نتنياهو الجمعية العامة السنوية بانتظام.

وبموجب الاتفاق معها بصفتها الدولة المضيفة، فمن المفترض أن تصدر الولايات المتحدة تأشيرات للمسؤولين المدعوين من الأمم المتحدة، رغم أن إدارة ترامب رفضت، في أيلول/سبتمبر، منح تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس.