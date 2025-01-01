مصر تحذر: فتح معبر رفح من طرف واحد خط أحمر ويمس باتفاقية السلام

غزة/سما/

أثار إعلان فتح معبر رفح توتّرًا سياسيًا، إذ أكّد مسؤولون مصريون أن فتحه من طرف واحد يُعدّ خطًا أحمر ويمسّ باتفاقية السلام، مشددين على أن مصر ترفض الظهور كأنها تُسهّل تهجير سكان غزة ضمن خطة ترامب للهجرة.

بدأت المواجهة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية بإعلان إسرائيل أنه "وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان غزة فقط".

لم يُعجب المكتب الإعلامي المصري بهذا الكلام، فنفى الإعلان على الفور. وأوضح: "إذا تم الاتفاق على ذلك، فسيُفتح المعبر في كلا الاتجاهين". ردّ مسؤول إسرائيلي على غضب القاهرة قائلاً: "إذا لم يرغب المصريون في استيعابهم، فهذه مشكلتهم".

كان من المفترض أن يُفتح معبر رفح بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، المُوقّع مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

منذ توقيعه، رفضت إسرائيل فتحه بحجة أن حماس لم تُنفّذ بعد كامل التزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق. وقد أوضحت إسرائيل أن فتح المعبر بالكامل، للدخول والخروج، لن يكون ممكنًا إلا بعد أن تُعيد حماس جميع أسراها القتلى.

في الوقت نفسه، تسعى مصر إلى دفع المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار قُدمًا ، وتعمل على تحقيق ذلك.

وستُطلق إعادة إعمار القطاع، كجزء من المرحلة الثانية، العديد من المشاريع التي يُتوقع أن تضخّ أموالًا طائلة في الشركات المصرية. ولتحقيق ذلك، وفي إطار الاستعدادات، يُدرّب المصريون حاليًا قوات الشرطة الفلسطينية.

وصرح وزير الخارجية المصري يوم الثلاثاء بأن قوة شرطة فلسطينية تتدرب في القاهرة، ومن المتوقع نشرها في القطاع.