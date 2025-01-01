الطقس: أجواء صافية ومعتدلة ومغبرة وارتفاع درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف معتدلاً ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صاف دافئاً جافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئاً وجافا حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبيا إلى بارد حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ساعات مساء يوم السبت ويوم الاحد من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.