ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بالوضع في قطاع غزة باتت «قريبة جدًا»، في إشارة إلى تطورات متوقعة على صعيد التهدئة ومسار المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وأوضح ترامب، أن الاتصالات ما تزال مستمرة بين واشنطن وشركائها الإقليميين لدفع جهود التوصل إلى ترتيبات جديدة تُسهم في خفض التوتر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تحركات ملموسة» إذا تم الالتزام ببنود المرحلة الأولى.

وتابع أن الإدارة الأمريكية تدرك حساسية الأوضاع في القطاع، وأن أي خطوة مقبلة يجب أن تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، معربًا عن أمله في أن تُفضي المرحلة الثانية إلى تقدم فعلي نحو تهدئة طويلة الأمد تخدم مصالح السكان واستقرار المنطقة.

ويأتي تصريح ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية والإقليمية لإحياء مسار الاتفاقات السابقة، وسط توقعات بأن تحمل الأيام المقبلة تطورات حاسمة على صعيد التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووقعت الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، في (13 تشرين الأول 2025)، في مدينة شرم الشيخ، وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة بينها العراق.