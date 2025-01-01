  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا

الخميس 04 ديسمبر 2025 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بالوضع في قطاع غزة باتت «قريبة جدًا»، في إشارة إلى تطورات متوقعة على صعيد التهدئة ومسار المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وأوضح ترامب، أن الاتصالات ما تزال مستمرة بين واشنطن وشركائها الإقليميين لدفع جهود التوصل إلى ترتيبات جديدة تُسهم في خفض التوتر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تحركات ملموسة» إذا تم الالتزام ببنود المرحلة الأولى.

وتابع أن الإدارة الأمريكية تدرك حساسية الأوضاع في القطاع، وأن أي خطوة مقبلة يجب أن تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، معربًا عن أمله في أن تُفضي المرحلة الثانية إلى تقدم فعلي نحو تهدئة طويلة الأمد تخدم مصالح السكان واستقرار المنطقة.

ويأتي تصريح ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية والإقليمية لإحياء مسار الاتفاقات السابقة، وسط توقعات بأن تحمل الأيام المقبلة تطورات حاسمة على صعيد التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووقعت الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، في (13 تشرين الأول 2025)، في مدينة شرم الشيخ، وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة بينها العراق.

الأكثر قراءة اليوم

رسميا .. إسرائيل تعلن فتح معبر رفح للمغادرين من قطاع غزة خلال ايام..

حماس تحذر من تصعيد.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في اشتباك مع المقاومة شرق رفح.

“الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

ترامب يجمّد الهجرة والتجنيس لمواطني 4 دول عربية

يديعوت : مشروع قانون اسرائيلي جديد لمحاكمة معتقلي "النخبة"

توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة موغيريني بشبهة الاحتيال

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعلن استلامها جثة الرهينة التايلاندي من غزة

8d925bd3-91ea-4921-9a95-830b833f5b89

6 شهداء في قصف اسرائيلي يستهدف خيام النازحين بالمواصي خان يونس

حماس تحذر من تصعيد.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في اشتباك مع المقاومة شرق رفح.

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

ص

تحقيق لـ”سي إن إن” يكشف ما وراء جثث مُجرَّفة ومقابر بلا علامات في غزة

الاتصالات الفلسطينية