إسرائيل تعلن استلامها جثة الرهينة التايلاندي من غزة

الخميس 04 ديسمبر 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات التي تسلمتها إسرائيل من حركة حماس يوم الأر بعاء.

وأوضح المكتب في بيان يوم الخميس، أن الجثة تخص المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.

وقال مسؤولون تايلانديون يوم الخميس، إن الرفات التي سلمها مسلحون في غزة إلى إسرائيل تم التعرف عليها على أنها تخص آخر رهينة تايلاندية تم اختطافها خلال الهجوم الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023 وأدى إلى اندلاع الحرب.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها أن رفات الرهينة التي أعيدت يوم الأربعاء تم التعرف عليها على أنها تخص سودثيساك رينثالاك، وهو مواطن تايلاندي كان يعمل في الزراعة في إسرائيل.

وقال نيكورنديج بالانكورا، المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، إن عائلة سودثيساك قد أُبلغت. وأضاف أن سودثيساك قُتل في يوم الهجوم، ونُقل جثمانه إلى غزة.

وبذلك يتبقى جثمان الرهينة ران جفيلي فقط .

