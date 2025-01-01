6 شهداء في قصف اسرائيلي يستهدف خيام النازحين بالمواصي خان يونس

غزة /سما/

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، أنها انتشلت 6 شهداء من موقع الاستهداف، إلى جانب عدد من الإصابات التي نُقلت لتلقي العلاج وسط ظروف طبية معقدة ونقص حاد في الإمكانات.

وتسبّب القصف بدمار واسع في مخيم النجاة، حيث تضررت عشرات الخيام التي تؤوي نازحين من عائلات مختلفة، من بينها عائلتا حسين وعبد العال، إضافة إلى تطاير الشظايا في محيط المنطقة المزدحمة بالمدنيين.

وارتفعت حصيلة خروقات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى 591 خرقًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة أربعة من جنودها خلال مواجهة مسلحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان رسمي بأن جنود وحدة "غولاني" أثناء تنفيذهم مهمة شرق رفح، تصادفوا مع مجموعة مسلحة خرجت من نفق تحت الأرض في المنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الوحدة.