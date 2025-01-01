غوتيريش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

نيويورك /سما/

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء وجود "خطأً جوهري" في إدارة إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وأن هناك "أسباباً قوية" لاعتقاد ارتكاب جرائم حرب هناك.

وأضاف غوتيريش في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نيكست في نيويورك "أعتقد أن هناك خطأً جوهرياً في طريقة تنفيذ هذه العملية ، مع تجاهل تام لمقتل المدنيين وتدمير غزة".

على صعيد آخر، شدّد الأمين العامّ للأمم المتحدة على أنّ إنهاء "الحرب الروسية الأوكرانية" يجب أن يتمّ "وفقاً للقانون الدولي"، مضيفاً: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الحلّ".

أمّا بالنسبة للضربات الأميركية على السفن بالقرب من فنزويلا، فاكتفى غوتيريش بالقول إنها لا تتوافق مع القانون الدولي.