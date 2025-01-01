الاحتلال يعتدي على مسن وطفل ويصيبهما بجروح

جنين/سما/

أصيب رجل وطفل بجروح ورضوض، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب في قرية مسلية جنوب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابتين باعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطن يبلغ من العمر (60 عاما) وطفل (14 عاما)، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم قرية مسلية، وفرضت حظر التجول فيها حتى إشعار آخر ونشرت قواتها في شوارعها.

ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر جنديًا إسرائيليًا وهو يحطّم شاهد قبر في مقبرة قرية مسلية خلال اقتحام القرية اليوم.