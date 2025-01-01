اصابات بين جنود الاحتلال ..اسرائيل؛ محموعة فلسطينية مسلحة خرجت من نفق وهاجمت مواقع الجيش ..

القدس المحتلة/سما/

وقع تبادل لإطلاق النار، مساء يوم الأربعاء، بين مسلحين فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب القناة 14 العبرية، فإن مجموعة مسلحة من حماس خرجت من الأنفاق برفح وهاجمت قوة إسرائيلية، مستخدمةً صواريخ مضادة للدروع.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن هناك ثلاثة مصابين من القوة الإسرائيلية، فيما تم قتل مسلحين وعاد الآخرون للنفق وتجري عملية لملاحقتهم.

وشوهدت طائرات مروحية تهبط في رفح، بينما أطلقت أخرى النار في المنطقة.

وهدد مسؤول إسرائيلي رسمي في حديث لقناة 12 العبرية، بالرد بقوة على الحدث.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر رفيع قوله: " ننظر لحادثة رفح ببالغ الجدية ولن نتغاضى عن أي محاولة للإضرار بجنود الجيش".