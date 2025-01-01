الإمارات في عيدها الرابع والخمسين: مسيرة إتحاد تُلهم العالم..د.جمال المجايدة

إحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة امس بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الاتحاد، وهي مناسبة وطنية خالدة تُجسّد المسيرة الاستثنائية التي قادها الآباء المؤسسون منذ الثاني من ديسمبر عام 1971، عندما أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومعه إخوانه حكّام الإمارات، مشروعاً حضارياً فريداً أصبح نموذجاً عالمياً في بناء الدول الحديثة.

منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد، تأسست الإمارات على ركائز الوحدة والاستقرار وتمكين الإنسان. وقد رسّخت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نهجاً تنموياً يقوم على الابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز الشراكات الدولية، ما جعل الإمارات واحدة من أسرع الدول نمواً وأكثرها تأثيراً في المنطقة والعالم.

نهضة اقتصادية غير مسبوقة

تحوّلت الإمارات خلال 54 عاماً إلى مركز اقتصادي عالمي رائد، يجذب الاستثمارات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقد أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يرتكز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، الفضاء، الاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، إلى جانب مكانتها الراسخة في مجالات التجارة والنقل والسياحة والخدمات اللوجستية.

تنمية الإنسان في قلب المشروع الوطني

وضعت الإمارات منذ تأسيسها الإنسان على رأس أولوياتها، عبر تطوير نظام تعليمي متقدم، ورعاية صحية عالمية المستوى، وبنية تحتية تُعد من الأفضل على مستوى العالم. كما واصلت الدولة تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار، ما أسهم في بناء مجتمع منتج ومتنوع ثقافياً وحضارياً.

على الساحة الدولية، أثبتت الإمارات مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. فقد لعبت دوراً محورياً في دعم مشاريع الإغاثة الإنسانية، والتصدي للتحديات العالمية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، إلى جانب شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية الممتدة من الشرق إلى الغرب.

روح الاتحاد.. قيم تتجدد

يمثل عيد الاتحاد الرابع والخمسون محطة لاستحضار القيم التي قامت عليها الدولة: التضامن، التسامح، العمل، وطموح لا حدود له. وهي قيم ما زالت تُلهم الأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء، والمحافظة على الإنجازات، وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً لوطن يحتضن الجميع.

وبينما تحتفل الإمارات بإنجازاتها، فإنها تواصل التطلع إلى المستقبل عبر خطط استراتيجية طموحة تستشرف ملامح العقود المقبلة، وترسّخ مكانتها كدولة رائدة في التنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الأخضر .