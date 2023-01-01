  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70117 شهيدا

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70117 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع  ضحايا الحرب العدوانية  على قطاع غزة إلى 70117 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع  أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,999، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتُشل جثمانه)، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 360 شهيدا، و922 مصابا، وجرى انتشال 617 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

“الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة

نتنياهو يكشف عن شروطه للتفاوض مع سوريا : منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى الجولان

ترامب يجمّد الهجرة والتجنيس لمواطني 4 دول عربية

توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة موغيريني بشبهة الاحتيال

الأخبار الرئيسية

مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

ص

تحقيق لـ”سي إن إن” يكشف ما وراء جثث مُجرَّفة ومقابر بلا علامات في غزة

رسميا .. إسرائيل تعلن فتح معبر رفح للمغادرين من قطاع غزة خلال ايام..

“الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

مصدر : لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة

الاتصالات الفلسطينية