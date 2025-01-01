مصر : في حال التوافق على فتح معبر رفح سيكون العبور منه في الاتجاهين

القاهرة /سما/

أكد مصدر مصري مسؤول أنه إذا تم التوافق على فتح معبر رفح فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع طبقا لما ورد بخطة الرئيس ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان منسق أعمال حكومة دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية قال، أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتعليمات المستوى السياسي، سيتم فتح معبر رفح في الأيام القريبة لخروج السكان فقط من قطاع غزة إلى مصر.

وأضاف أنه سيتم السماح بخروج السكان بتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية من إسرائيل، وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للآلية التي تم العمل بها في يناير 2025.