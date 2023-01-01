  1. الرئيسية
حماس: إسرائيل تواصل خرق وقف النار وتستهدف النازحين في غزة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إسرائيل تواصل خرق وقف النار وتستهدف النازحين في غزة



غزة/سما/

قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويستهدف النازحين بالمناطق التي انسحب منها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: "الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، خارج الخط الأصفر، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، و تعمد قتل صحفي في خان يونس".

وأشار قاسم، إلى أن الجيش يواصل خروقاته اليومية عبر القصف ونسف المباني داخل المناطق التي يحتلها في القطاع.

وأضاف: "إن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم، يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها".

ودعا قاسم "الوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، نحو 591 مرة حتى الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 357 فلسطينيا وإصابة 903 آخرين.

وتأتي هذه الهجمات امتدادا لسلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا، ورعاية الولايات المتحدة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

