ترامب يلتقي نتنياهو في 26 ديسمبر

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة إخبارية إسرائيلية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفلوريدا في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت قناة “إسرائيل 24” (خاصة): “لقاء نتنياهو وترامب سيُعقد في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، وتحديد موعده في 26 ديسمبر/ كانون الأول”.
ولم تتطرق القناة إلى مدة الزيارة ولا جدول أعمالها.

وحتى الساعة 07:55 “ت.غ” لم تصدر إفادة رسمية في هذا الشأن من واشنطن ولا تل أبيب.

والاثنين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب دعا نتنياهو، في اتصال هاتفي، للقاء قريب في البيت الأبيض.

وفي حال إجرائها، ستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب مطلع العام الجاري.
ومنذ بدء ولايته الثانية أظهر ترامب دعما قويا لإسرائيل التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا إبادة بقطاع غزة استمرت عامين.
وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبموجب خطة طرحها ترامب، بدأ في 10 أكتوبر الماضي وقف لإطلاق النار تخرقه إسرائيل يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.
كما تمنع إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية لاإنسانية.

