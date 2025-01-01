رسميا .. إسرائيل تعلن فتح معبر رفح للمغادرين من قطاع غزة خلال ايام..

القدس المحتلة/سما/



اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ان معبر رفح سيفتح في الأيام القادمة في وجه المغادرين من قطاع غزة

ونقلت اذاعة الجيش عن مكتب المنسق الإسرائيلي قوله ان عمل معبر رفح سيتم وفق الآلية التي عمل بموجبها مطلع العام الجاري.

وقال انه سيتم السماح بخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر بعد موافقة أمنية من قبل إسرائيل وبإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما تم تطبيقه في يناير 2025.

كما أُشير إلى أنه لن يُوافق على دخول السكان من مصر إلى قطاع غزة في الوقت الحالي.

وأعلنت قيادة العمليات الخاصة في جيش الاحتلال ذلك، مشيرةً إلى أن القرار اتُخذ "وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبتوجيه من القيادة السياسية" - أي بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عرقل هذه الخطوة مؤخرًا في ضوء تأخر إعادة المختطفين.