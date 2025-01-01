الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان السوري

القدس المحتلة/سما/

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني".

وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

ينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لمنطقة الجولان السورية وضمّها فعليا يُعدّ عملا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

أكد مندوب تركيا في الأمم المتحدة أحمد يلدز أن أنقرة تدعم القرار، مشيرًا إلى أن احتلال الجولان السوري يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

أضاف يلدز أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تعيق جهود السوريين في إعادة إرساء الأمن والازدهار، داعيًا إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

شدد على أن الأمن الدائم لا يمكن بناؤه على أساس احتلال أراضي دولة أخرى، مؤكدًا دعم تركيا للجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

لفت القرار إلى أن إسرائيل لم تمتثل حتى اليوم إلى قرار مجلس الأمن الدولي 497، مما يشكل عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

يدعو القرار إسرائيل إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، واحترام الالتزامات التي تم التوصل إليها في الاتفاقات السابقة.

تحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، وقد توسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد داخل المنطقة العازلة، مما أدى إلى انهيار اتفاقية فصل القوات.

عقدت محادثات سورية إسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بسبب إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب.