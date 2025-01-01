  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تأجيل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى واشنطن

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى واشنطن



القدس المحتلة/سما/

أُرجئت الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعدما أبلغت الجهات الأميركية الجانب الإسرائيلي بتعذّر عقدها في موعدها.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، أن الزيارة كانت تتضمن اجتماعات يعقدها زامير مع كبار قادة الجيش الأميركي، بهدف تعزيز العلاقات والتنسيق الأمني بين الجانبين.

وأشارت القناة إلى أن برنامج الزيارة كان يشمل أيضًا عقد جلسات "استخلاص دروس" تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي في إطار حربه في غزة ولبنان وإيران واليمن، إلى جانب بحث "المراحل العملياتية المقبلة".

وذكرت القناة أن تأجيل الزيارة جاء "بسبب اعتبارات أميركية"، وربطت بين الخطوة وبين تهديدات متصاعدة في الولايات المتحدة حول احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد فنزويلا.

وأكّد الجيش الإسرائيلي إرجاء الزيارة، قائلاً في رد مقتضب: "تم تأجيل زيارة رئيس الأركان، وسيُحدَّد موعد جديد لاحقًا".

وعلى صلة، عقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع في فنزويلا، وسط تصاعد التوتر بشأن احتمال لجوء واشنطن إلى عمل عسكري.

من جهته، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الإثنين، خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض "سلام العبيد"، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعا.

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، عززت إدارة ترامب الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزّعم كارتل للتهريب. وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

الأكثر قراءة اليوم

دعوة ترامب نتنياهو لزيارة واشنطن: "حان الوقت لهزّه"

الخطّة الإسرائيليّة: هيمنةٌ دمويّةٌ بغزّة وعموم فلسطين والمنطقة بأسرها…

ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

إسرائيل تعلن عن "اختراق تكنولوجي" لمواجهة تهديدات قادمة من مصر والأردن

ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

مكتب نتنياهو يتحدث عن الاستعداد لتسلم “عينات” من غزة لجثماني أسيرين..

قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعلن فتح معبر رفح للمغادرين من قطاع غزة خلال ايام..

جهاز “الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

مصدر : لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة

IMG_2785

مصر تزيل سواتر أقامها جيش الاحتلال في مفرق "الشهداء" وسط قطاع غزة

ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

الاتصالات الفلسطينية