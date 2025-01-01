تأجيل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى واشنطن

القدس المحتلة/سما/

أُرجئت الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعدما أبلغت الجهات الأميركية الجانب الإسرائيلي بتعذّر عقدها في موعدها.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، أن الزيارة كانت تتضمن اجتماعات يعقدها زامير مع كبار قادة الجيش الأميركي، بهدف تعزيز العلاقات والتنسيق الأمني بين الجانبين.

وأشارت القناة إلى أن برنامج الزيارة كان يشمل أيضًا عقد جلسات "استخلاص دروس" تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي في إطار حربه في غزة ولبنان وإيران واليمن، إلى جانب بحث "المراحل العملياتية المقبلة".

وذكرت القناة أن تأجيل الزيارة جاء "بسبب اعتبارات أميركية"، وربطت بين الخطوة وبين تهديدات متصاعدة في الولايات المتحدة حول احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد فنزويلا.

وأكّد الجيش الإسرائيلي إرجاء الزيارة، قائلاً في رد مقتضب: "تم تأجيل زيارة رئيس الأركان، وسيُحدَّد موعد جديد لاحقًا".

وعلى صلة، عقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع في فنزويلا، وسط تصاعد التوتر بشأن احتمال لجوء واشنطن إلى عمل عسكري.

من جهته، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الإثنين، خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض "سلام العبيد"، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعا.

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، عززت إدارة ترامب الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزّعم كارتل للتهريب. وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.