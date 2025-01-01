جهاز “الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

طهران / وكالات /

كشفت اسرائيل عن محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين للتجسس، ما دفع الشاباك للتواصل مباشرة مع سكان مدينة بات يام جنوب تل أبيب عبر رئيس البلدية زفيكا بروت.

وكشف بروت بحسب القناة 12 الإسرائيلية: “هناك سكان من بات يام يُحافظون على هذه العلاقات. إنهم يُعرّضون للخطر ليس فقط أمن إسرائيل، بل أيضًا مستقبلهم الشخصي.

وقال بروت إن لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن سكان على تواصل مع جهات معادية.

وأوضح زفيكا بروت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، اكتُشفت محاولات عديدة لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية…”وصل الإيرانيون إلى بات يام، وهذا ليس مزحة…لذا استمعوا حتى النهاية.

وكشف بروت. أنه تم مؤخرًا، التواصل مع جهاز الشاباك بشأن احتمال وقوع سكاننا في فخ شبكة الاستخبارات الإيرانية والتعاون معهم بسبب جميع الرسائل التي يرسلونها إلى هواتفنا.”

وأضاف بروت: “سمعنا عن أشخاص ملتزمين، حتى جنود الاحتياط والطلاب المتفوقين والمتقاعدين، ظنّوا أنهم سيجنون المال بسهولة، وربما يقومون بأعمال ظنّوا أنها لن تُسبب أي ضرر.