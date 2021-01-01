ترامب يجمّد الهجرة والتجنيس لمواطني 4 دول عربية

  1. الرئيسية
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، وقف جميع إجراءات الهجرة والتجنيس الخاصة بمواطنين من 19 دولة تُصنَّف ضمن “دول العالم الثالث”، في خطوة مفاجئة شملت حتى المهاجرين الذين أكملوا بالفعل اختبارات المواطنة أو دخلوا الأراضي الأمريكية منذ 20 يناير/كانون الثاني 2021.

وبحسب التوجيهات التنفيذية الجديدة، سيُعاد تقييم ملفات كل المهاجرين القادمين من الدول المشمولة بالقرار بعد تاريخ تنصيب الرئيس جو بايدن. وتشمل العملية مقابلات فردية للتأكد من عدم تشكيلهم أي تهديد محتمل للأمن القومي.

كما قضت المذكرة الصادرة عن إدارة الهجرة بإلغاء حفلات منح الجنسية المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك للمتقدمين الذين نجحوا في جميع اختبارات التجنيس، ولن يُسمح لهم بأداء قسم المواطنة في هذه المرحلة. ويطال القرار كل شخص من الدول المعنية دخل الولايات المتحدة يوم تنصيب بايدن أو بعده.

الدول المشمولة بالقرار هي: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.

