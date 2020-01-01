  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعلام العبري يزعم : حزب الله اغتال شخصيات لمنع كشف دور الحزب في انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يزعم : حزب الله اغتال شخصيات لمنع كشف دور الحزب في انفجار مرفأ بيروت



القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر مؤخراً، عن مزاعم خطيرة تفيد بأن "الوحدة 121" التابعة لحزب الله اللبناني تقف وراء اغتيال أربع شخصيات لبنانية معروفة، خشية من قيامها بكشف النقاب عن خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، والذي أرجعه البيان إلى تخزين نترات الأمونيوم من قبل الحزب.

ويشير البيان إلى أن الأفراد المغتالين كانوا ضباطاً في قسم الجمارك وصحفيين كانوا قد أشاروا إلى ارتباط حزب الله بالانفجار.

الشخصيات الأربعة التي تحدث عنها البيان الإسرائيلي:

جوزيف سكاف (رئيس قسم الجمارك في المرفأ): يزعم البيان أنه تم إلقاؤه من مكان مرتفع في عام 2017، وذلك بعد أن طلب إخراج كميات نترات الأمونيوم التابعة لحزب الله من المرفأ.
منير أبو رجيلي (رئيس وحدة منع التهريب بالجمارك): زُعم اغتياله طعناً في ديسمبر 2020، على خلفية معلومات أدلى بها حول ارتباط حزب الله بالانفجار.
جو بجاني (مصور): كان من أوائل من وثقوا مشهد الانفجار. يزعم البيان الإسرائيلي أنه تم اغتياله بالرصاص في سيارته في ديسمبر 2020، حيث سُرِق هاتفه الخلوي بعد الاغتيال.
لقمان سليم (ناشط سياسي وصحفي): كان ينتقد حزب الله، ويزعم البيان أنه تم اغتياله بالرصاص في سيارته في فبراير 2021، بعد فترة وجيزة من اتهامه لحزب الله ونظام الأسد بالمسؤولية عن الانفجار.

نفي حزب الله وعدم اكتمال التحقيقات:

أكد البيان الإسرائيلي أن حزب الله نفى تورطه في هذه الاغتيالات الأربعة، وأشار إلى أن التحقيقات في أي من هذه الحوادث لم تكتمل بعد.

وتضاف هذه المزاعم إلى اتهامات سابقة لجيش الاحتلال بتورط حزب الله في اغتيال رفيق الحريري وإلياس الحصروني، وهي اتهامات يرفضها الحزب باستمرار.

الأكثر قراءة اليوم

دعوة ترامب نتنياهو لزيارة واشنطن: "حان الوقت لهزّه"

الخطّة الإسرائيليّة: هيمنةٌ دمويّةٌ بغزّة وعموم فلسطين والمنطقة بأسرها…

ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

إسرائيل تعلن عن "اختراق تكنولوجي" لمواجهة تهديدات قادمة من مصر والأردن

ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

مكتب نتنياهو يتحدث عن الاستعداد لتسلم “عينات” من غزة لجثماني أسيرين..

قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعلن فتح معبر رفح للمغادرين من قطاع غزة خلال ايام..

جهاز “الشاباك” الإسرائيلي لسكان جنوب “تل أبيب”: الإيرانيون وصلوا وهذه ليست مزحة وهناك خطر من وقوعكم في الفخ

مصدر : لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة

IMG_2785

مصر تزيل سواتر أقامها جيش الاحتلال في مفرق "الشهداء" وسط قطاع غزة

ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

الاتصالات الفلسطينية