ترامب لنتنياهو: نفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة واوقف قتل عناصر حماس والعفو عنك قادم

القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب أثار خلال المحادثة عدة قضايا يريد من نتنياهو تغيير سياسته بشأنها، وفي مقدمتها السماح بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وطلب ترامب أيضًا توضيحًا بشأن أزمة مسلحي نفق رفح. وقد سعت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تسليم هؤلاء المقاتلين مقابل العفو و"الممر الآمن" إلى منطقة تسيطر عليها حماس أو دولة ثالثة.

ورأت إدارة ترامب في هذا نموذجا محتملا لنزع سلاح حماس، ولم يعجبها عدم تعاون إسرائيل مع هذه الخطوة.

سأل ترامب نتنياهو خلال المحادثة: "لماذا تقتلون عناصر حماس المحاصرين في الأنفاق بدلًا من السماح لهم بالخروج والاستسلام؟" فأجاب نتنياهو: "إنهم مسلحون وخطرون، لذا يتم القضاء عليهم".

قضية العفو عن نتنياهو ووعد ترامب

أخبر ترامب نتنياهو أنه يعتقد أن مسألة العفو عنه من تهم الفساد ستُحل، لكنه لم يُعلن التزامه باتخاذ خطوات إضافية.

وطلب نتنياهو من ترامب مواصلة المساعدة في هذه القضية، بحسب مسؤولين أمريكيين كبيرين.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال المحادثة أنه يعتقد أن قضية العفو ستنجح، لكنه لم يلتزم باتخاذ خطوات أخرى في هذه المرحلة.

قدّم نتنياهو، الأحد، طلب عفو رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، وسيتم النظر فيه خلال الأسابيع المقبلة. وقد يؤثر موقف الرئيس ترامب على اتخاذ القرار في هذا الشأن.

وتدخل ترامب مرارًا في العملية القانونية الإسرائيلية والسياسة الداخلية فيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو الجارية. في الشهر الماضي، وجّه رسالة رسمية إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ يدعوه فيها إلى العفو عن رئيس الوزراء، مدعيًا أن التهم الموجهة إليه هي "حرب سياسية بالوسائل القانونية".

ترامب يعارض العدوان الإسرائيلي في سورية

أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن ترامب، في الشأن السوري، أبدى معارضته لاستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي داخل سوريا. وتعتقد إدارة ترامب أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تصعيد وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا.

وقال ترامب لنتنياهو خلال المكالمة: "اهدأ في سوريا. لا تقم بأعمال استفزازية. القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعل البلاد مكانًا أفضل، وعلينا مساعدتها في ذلك".

وفي أعقاب المحادثة مع ترامب، غيّر نتنياهو اليوم نبرته بشأن قضية سوريا، وأعلن أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا، ولم يستبعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مقابل نزع السلاح في جنوب سوريا