الاحتلال يحول بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية في يعبد

جنين /سما/

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى ثكنة عسكرية، بعد إخلاء سكانها بالقوة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة "الملول"، يقطنها المواطن أحمد أبو بكر وعائلته وعائلات أبنائه الثلاثة، وأجبرتهم على إخلائها بالقوة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ليرتفع عدد المنازل والبنايات التي حولها الاحتلال لثكنات عسكرية في البلدة إلى 11 منزلا وبناية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن البناية تتكون من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى مشغل ألمنيوم ومخزن تابع للمشغل، أسفل البناية.

ودخل عدوان الاحتلال على بلدة يعبد أسبوعه الرابع، بالتزامن مع اعتداءات للمستعمرين على أراضي المواطنين جنوب البلدة، واقتحامات مستمرة من آليات الاحتلال، ومداهمات للمنازل والمحال التجارية.