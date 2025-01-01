  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد ستة مواطنين واصيب عشرة على الاقل في خروقات اسرائيلية متفرقة في قطاع غزة.
واستشهد مواطنان احدهما طفل واصيب خمسة اخرين باستهداف منزل قرب مفرق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.
كما ستشهد مواطن وأصيب اخرين باستهداف في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وفي حي الزيتون ايضا استشهد في وقت سابق المواطن طارق شحيبر برصاص قناصة الاحتلال.
واعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مصور صحفي في غارة وقعت وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مراسلنا ان الشهيد المصور هو محمود وادي في العشرينيات من العمر وقد استشهد في المناطق الآمنة فيما اصيب مصور آخر بجراح.
كما استشهد مواطن ثالث بإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقتلت اسرائيل خلال وقف إطلاق النار ٣٥٦ مواطن واصابت أكثر من ٩٠٠ واعتقلت ٢٨ اخرين.

الأكثر قراءة اليوم

دعوة ترامب نتنياهو لزيارة واشنطن: "حان الوقت لهزّه"

الخطّة الإسرائيليّة: هيمنةٌ دمويّةٌ بغزّة وعموم فلسطين والمنطقة بأسرها…

إسرائيل تخطط للتراجع عن استكمال خطة غزة

مسؤول أمني اسرائيلي كبير: نواجه 7 جبهات مشتعلة قد تنفجر في كل لحظة وحماس تعيد بناء نفسها في غزة

إسرائيل تعلن عن "اختراق تكنولوجي" لمواجهة تهديدات قادمة من مصر والأردن

فيديو : تفاعل مع كلمات أبو تريكة بعد فوز فلسطين على قطر

ما هي تقديرات الاحتلال بشأن عدد عناصر المقاومة العالقين في أنفاق رفح؟

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة

الخطّة الإسرائيليّة: هيمنةٌ دمويّةٌ بغزّة وعموم فلسطين والمنطقة بأسرها…

دعوة ترامب نتنياهو لزيارة واشنطن: "حان الوقت لهزّه"

ع

صحافي يغرد خارج القطيع الإعلامي : روح الطفلين المغدورين جمعة وفادي ستلاحق الإسرائيليين إلى الأبد

مسؤول أمني اسرائيلي كبير: نواجه 7 جبهات مشتعلة قد تنفجر في كل لحظة وحماس تعيد بناء نفسها في غزة

الاتصالات الفلسطينية