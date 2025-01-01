ستة شهداء في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد ستة مواطنين واصيب عشرة على الاقل في خروقات اسرائيلية متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد مواطنان احدهما طفل واصيب خمسة اخرين باستهداف منزل قرب مفرق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما ستشهد مواطن وأصيب اخرين باستهداف في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي حي الزيتون ايضا استشهد في وقت سابق المواطن طارق شحيبر برصاص قناصة الاحتلال.

واعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مصور صحفي في غارة وقعت وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الشهيد المصور هو محمود وادي في العشرينيات من العمر وقد استشهد في المناطق الآمنة فيما اصيب مصور آخر بجراح.

كما استشهد مواطن ثالث بإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقتلت اسرائيل خلال وقف إطلاق النار ٣٥٦ مواطن واصابت أكثر من ٩٠٠ واعتقلت ٢٨ اخرين.