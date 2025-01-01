  1. الرئيسية
قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : المتعلقات التي سلمتها حماس اليوم لا تعود لأحد الرهينتين في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المتعلقات التي وصلت إلى معهد الطب الشرعي لا تعود لأحد الرهينتين في غزة.

وأعلنت حركة حماس اليوم (الثلاثاء) أنها نقلت رفات اسير اسرائيلي عبر الصليب الأحمر.

وتستعد إسرائيل لاستلام الرفات التي جرى نقلها من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر. وستُرسل النتائج للفحص في لمعهد الطب الشرعي.

وفي وقت سباق اليوم الثلاثاء أعلنت إسرائيل أنها تسلمت بقايا جثمان أحد الأسيرين المتبقيين في قطاع غزة قبل نقله إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف عليه.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاستعدادات جارية "لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي".

