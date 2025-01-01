بنك فلسطين و"جذور" و"مستشفى المطلع يختتمان حملة الوقاية من السكري

رام الله / سما/

اختتم بنك فلسطين، بالشراكة مع مستشفى أوغوستا فيكتوريا "المطلع" ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، ووزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة السكري العالمية، الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري لعام 2025، والتي انطلقت تحت شعار "رحلة السكري.. حكاية وعي وأمان"، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وهدفت هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري، وتشجيع أنماط الحياة الصحية للحد من انتشاره ومضاعفاته.

وتضمنت الحملة التي أطلقها البنك مع شركائه مجموعة من الأنشطة التوعوية والإعلامية والميدانية، شملت نشر رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبث ومضات إذاعية، وتنظيم أيام صحية في محافظات الضفة الغربية، لا سيّما في مسافر يطا وجنين والخليل ورام الله ونابلس. حيث تم تقديم نصائح طبية للحد من تفاقم المرض ومضاعفاته، داخل مديريات وزارة الصحة. كما شملت الحملة برنامجًا صحيًا متكاملاً في قطاع غزة تضمن فحوصات مجانية، وتوزيع وجبات غذائية صحية، وتوفير مجموعة من الأدوية الأساسية التي حُرم منها المرضى لفترات طويلة بسبب الحرب.

وإلى جانب المساهمة في دعم الحملة، قدم بنك فلسطين دعمه للعيادة المتنقلة التابعة لمستشفى المطلع، حيث قام الطاقم الطبي المختص بإجراء فحوصات طبية مجانية لقياس نسبة السكر في الدم، إلى جانب فحوصات شبكية العين والقدم لمرضى السكري.

وأكد بنك فلسطين أن دعمه لهذه الحملة جاء انسجامًا مع التزامه بمسؤوليته المجتمعية، بوصفه مؤسسة مصرفية فاعلة تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني، تسعى إلى الإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية والصحية المستدامة.

وأوضح البنك أن الاستثمار في صحة أبناء وبنات المجتمع الفلسطيني هو استثمار في المستقبل وتشجيع على العطاء والعمل والمشاركة في بناء الوطن وصناعة غدٍ أكثر صحة وازدهارًا.

وأضاف البنك أن دعمه للحملة جاء ترجمته لرؤيته في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة ودعم الجهود الوطنية للارتقاء بالصحة العامة، ولا سيّما في مجالات الأمراض المزمنة التي تمسّ حياة شرائح واسعة من المجتمع. وبين بنك فلسطين أنه لم يدّخر جهدًا على مدار السنوات الماضية في دعم حملات التوعية لمكافحة مرض السكري، سعيًا إلى نشر الثقافة الصحية السليمة، والتوعية بمخاطر المرض وأثره الصحي والمجتمعي والاقتصادي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة جذور بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة البرنامج الوطني للسكري، حيث تواصل "جذور" العمل على تطوير خدمات الكشف المبكر والمتابعة الشاملة لمرضى السكري في فلسطين، وتعزيز الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية والعلاج، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة، ومستشفى المطلع، وبالشراكة مع منظمة السكري العالمية.

يُذكر أن بنك فلسطين يواصل مساهماته في دعم المبادرات والفعاليات الصحية، والمؤسسات الطبية المختلفة، في إطار توجهه نحو دعم القطاع الصحي، وتمكين هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء دورها الحيوي في تحسين الواقع الصحي في فلسطين، وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية الشاملة والمستدامة.