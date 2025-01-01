  1. الرئيسية
الهلال الأحمر يفتتح مستشفى تأهيل جديد في خان يونس

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر يفتتح مستشفى تأهيل جديد في خان يونس



غزة / سما/

 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل مستشفى التأهيل التابع لها في محافظة خانيونس، والمتخصص في خدمات التأهيل الطبي للمصابين والمرضى من مختلف الفئات، بما يشمل الحالات ذات الإعاقة الحركية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي المستشفى بسعة 100 سرير قابلة للزيادة، الأمر الذي سيسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات التي تحتاج إلى خدمات تأهيل متخصصة.

وشهد اليوم افتتاح المستشفى بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية (WHO) برئاسة لوكا بيجوزي، حيث أعرب الوفد عن استعداده لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز خدمات التأهيل في قطاع غزة.

وأشار الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، إلى أن تشغيل المستشفى يشكّل خطوة ضرورية في ظل الحاجة المتنامية لهذه الخدمات، خصوصًا مع محدودية المنشآت العاملة في هذا المجال داخل القطاع.

وأوضح القدرة أن تدشين المستشفى جاء بقرار من رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، استجابةً للحاجة الماسّة إليه ولأهمية خدمات التأهيل كجزء أصيل من رسالة الهلال الأحمر الفلسطيني ودوره تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد تم تغطية تكاليف إنشاء المستشفى بالكامل من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما ساهمت منظمة الصحة العالمية (WHO) في توفير المعدات والأثاث، إلى جانب عدد من الأسرّة.

كما ساهمت منظمة الصحة العالمية (WHO) والمقر العام للهلال الأحمر في الضفة الغربية في توفير الأدوات المُساعدة للمرضى، والتي سيكون لها دور مهم في دعمهم بعد خروجهم من المستشفى، مما يعزّز من قدرتهم على استكمال رحلة التعافي، ويرفع من جاهزية المستشفى التشغيلية.

ويمثّل هذا المستشفى إضافة نوعية للمنظومة الصحية في قطاع غزة، ودعامة أساسية لتقديم خدمات تأهيل متقدمة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

