مكتب نتنياهو يتحدث عن الاستعداد لتسلم “عينات” من غزة لجثماني أسيرين..

غزة / سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن تل أبيب تستعد لتسلم “عينات” من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، مرجحا أن تكون عائدة لأحد الأسيرين اللذين تدعي إسرائيل أن جثتيهما ما تزالان بالقطاع.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: “تستعد إسرائيل لاستلام عينات من الصليب الأحمر التي نُقلت من قطاع غزة إلى المركز الوطني للطب الشرعي”.

وأشار إلى أنه ما زال هناك جثمانان لأسيرين في غزة، أحدهما إسرائيلي والآخر تايلندي.

وحتى الساعة 12:15 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من حركة حماس بشأن بيان مكتب نتنياهو، لكن حسام بدران عضو مكتبها السياسي، قال الأحد، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن “مسألة الجثامين ذريعة يستخدمها الاحتلال (الإسرائيلي) لعدم تنفيذ التزاماته”.

وتابع بدران: “بالأرقام، لم يتبق لدى المقاومة سوى جثتين، إحداهما لإسرائيلي والأخرى لعامل أجنبي، لكن الاحتلال بعنصريته المعهودة لا يتحدث إلا عن جثة الإسرائيلي”.

وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيز التنفيذ، والذي كان من المفترض أن ينهي إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الوسطاء بإلزام تل أبيب تنفيذها.